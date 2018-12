Pärnumaale rajatakse uued kunstlumega spordikeskused

Pärnumaale rajatakse riigi abiga veel kuni paar kunstlund tootvat tervisespordikeskust, et lumevaestel talvedelgi saaks talisporti harrastada.

Pärnumaal on aastaid tegutsenud Jõulumäe tervisespordikeskus, kus lumevaestel talvedel on saanud tänu kunstlumele talispordialasid harrastada. Nüüd on riigi abiga kavas siiakanti rajada veel kuni paar tehislund tootvat keskust.