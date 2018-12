Jõulumäe ootab suusasõpru tulevast nädalast

Keskuse arendusjuhi Enn Tasalaini sõnutsi käivad juba suusaraja ettevalmistustööd, et järgmiseks nädalavahetuseks oleks rada avatud. Lund pole veel tootma hakatud. “Ei ole mõtet raha raisata, kui sula tuleb peale,” põhjendas ta. “Kuna seda raha on raske kokku saada, et rada eksisteeriks, siis selle külmaga kunstlund tegema ei hakanud. Praegu valmistame rada ette ja tuleval esmaspäeval võtame lahti aunad, kuhu on maetud möödunudaastane lumi, ja hakkame lund laiali vedama. Kui külma tuleb, paneme kahurid samuti tööle.”