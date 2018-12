Eha Paas: Aktiivseid kodanikke oodatakse vabatahtlikuks

Aktiivsed ja ettevõtlikud inimesed viivad elu edasi. Soovime, et kõik saaksid teada, milliseid võimalusi pakub vabatahtlik tegevus. Vabatahtlik töö on lihtsamaid ja käepärasemaid viise olla aktiivne kodanik. See sobib igaühele hoolimata soost, east, haridustasemest või erialast, sest vabatahtlikud tegutsevad väga eri­nevates eluvaldkondades. Jõukohase ja huviäratava rakenduse leiab iga soovija.