Galerii: jooksuhullud trotsisid Vändras pakast ja läbisid kahel päeval järjest maratoni

Kui eelmistel aastatel on üritus toimunud kolmepäevasena, otsustati tänavu piirduda kahega. Võistluste korraldaja Joel Tintsi sõnutsi on kolmepäevane mõõduvõtt korraldustiimile liialt koormav. “Kui võistlused toi­muvad pühapäevani, võtab see terve nädalavahetuse ära ja abilisi on raske leida,” selgitas ta.