Isamaa on veetud läbi külmast ja kuumast veest ning vasktorudest. Sotsid on esitanud lausa ultimaatumeid: kas valitsusest lahkub Isamaa või lähevad nemad. Mis on teie arvates sotside selliste demaršide eesmärk?

Väga lihtne. Isamaa pole lasknud seda valitsust liikuda vasakule ega Eesti rahvusriigi poliitikat hapraks muutvale teele. Isamaa on paljudel juhtudel seisnud kaks ühe vastu. Järelikult: õige mitme poliitika puhul, olgu need maksud, kodakondsus, sisserännet puudutav, on Isamaa olnud keelumärk. Selle märgi suhtes on sotsidel tekkinud tuntav allergia, mis on kasvanud väärtuskonfliktideks.