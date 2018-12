Sombused ilmad ajendasid Pärnu räpparit muusikat looma

Sedapuhku on räppar jõud ühendanud Avoid Dave’iga ning laulu nimi on ajendatud külmadest ja pimedatest Eesti ilmadest. Loo on produtseerinud Avoid Dave ja Phagu. Paari nädala jooksul on oodata uut muusikat koostöös Sandra Ashileviga. Esinemisi lähiajal ei tasu oodata, sest Pok keskendub muusika loomisele.