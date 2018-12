Esimesel aastal, kui Pikavere kultuurikoda uksed avas, tassis maja omanik Vallo Kappak sinna esimese jõulukontserdi eel hulga valgusteid. “Ja siis üks hetk, kui me küünlad põlema panime, hakkasime järjest neid lampe uuesti kustu panema – plõks, plõks – ja saime aru, et see on see ­õige asi,” meenutab ta. Ja nii on nüüd jäänudki.