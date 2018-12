Jahimehed ei tohi tänavu ilvest küttida

“Ilvest tänavu ei kütita, sest populatsiooni arvukus ei ole taastunud suurkiskjate kaitse- ja ohjamise tegevuskavas soovitavale tasemele, mis on vähemalt 100 poegadega emailvest,” ütles BNSile keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna peaspetsialist Peep Männil. Ta lisas, et eelmise aasta seire järgi oli Eestis 63 poegadega emailvest.

Eesti jahimeeste seltsi (EJS) tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe ütles eile BNSile, et ilvese arvukus Eestis tõuseb, kuid paiguti eri tempoga. “Lõuna-Eestis, kus metskitse arvukus on kõrge, kohtab ilvestki sagedamini, Põhja-Eestis harvem. Jahimeestel on metsa paigutatud väga palju kaameraid ja tõendusmaterjal on olemas,” sõnas ta. Seirele viidates ütles Lillemäe, et Eestis peaks praegu elama 400 ilvest.