NOËP: absurdne on panna poes ingver ühte kilekotti ja õun teise

NOËP ei osanud anda ühest vastust küsimusele, kas ta on projektis pigem selleks, et toetada õpilaste tegemisi või propageerida keskkonnakaitset.

Oma muusikaga eestlaste südamesse pugenud NOËP ehk Andres Kõpper soovib nüüd kaasmaalaste südametunnistusele koputada, et keskkonda tuleb hoida isegi siis, kui probleem ei tundu üüratu. “Tekib illusioon, et meil on kõik hästi, tänavatel ei ole palju prügi,” seletas muusik, lisades, et tegu on üleilmse kitsaskohaga ja sellele tähelepanu juhtida on oluline.