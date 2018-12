Urmas Hännile: Närtsitatud usk vajab kõva kinnitamist

Haldusreformiga seoses korraldatud rahvaküsitlused näitasid, et inimeste arvamus suurt ei loe. Paraku oli arvamuse avaldajaidki napilt.

Eestis viimastel kümnenditel toimunut võiks iseloomustada vahva sõduri Švejki sõnu praegusaega sobitades: “Nii nad tapsidki meie Usu.” Tegid maatasa veendumuse, et igaühe arvamusest midagi oleneb. Põrmustasid arusaama, et ka üks on rahvavõimu võitlustandril sõdur.