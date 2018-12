“Uhke on olla nii väärika kooli vilistlane ja selle direktor. Pärnu Koidula gümnaasiumist on saanud kaubamärk,” on direktor Indrek Kaldo kindel. Kooli aastapäeva puhul on koolis juba kogu nädala külas käinud eri aastakäikude vilistlasi, kes annavad külalistunde ja praktikume.