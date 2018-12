Vabakool sukeldus pühade eel innovatsiooni

“Innovatsioonipäevad nagu leiutaminegi on vabakooli loovussuuna osa ja sellega on seotud kõik õpilased ja õpetajad,” ütles vabakooli õppejuht Eha Ristimets.

“Arenev maailm ja saavutused uute tehnoloogiate vallas on teema, mis noori jätkuvalt huvitab. Kui innovatsioonimõtted on käima tõmmatud, ei taha need vaibuda ka siis, kui teemanädal läbi. Panime tähele, et triikraua ajaloost tehtud esitlusele järgnes elav arutelu kokkurullitavast nutitriikrauast, mida maailm vabakooli arvates vajab. Järelikult on vaja see leiutada,” lausus Ristimets.