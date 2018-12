Lugejakiri: “Pooge ta risti! Pooge ta risti!”

Ajal, mil suuremate linnade esindusväljakutele olid toodud jõulupuud, et peagi tähistada jõulupühi, vedas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 26. novembril Tallinnas Lossiplatsile võllapuu, millele oli riputatud mikser. Seda ümbritsesid tipp-poliitikute ja presidendi pildid koos reeturiks kuulutamise ja tapmisähvardusega. EKRE esimehe Mart Helme väitel on see kõik puhas rahvakunst.