ÜRO rändeleppe 17. eesmärk algab tekstiga: “Pühendume sellele, et kõrvaldada igas vormis diskrimineerimine, mõista hukka igasuguse rassismi, ­rassilise diskrimineerimise, vägivalla, ksenofoobia ja seonduva kõikide migrantide vastase sallimatuse ning võidelda nendega kooskõlas rahvusvahelise inimõigustealase õigusega. Lisaks pühendume sellele, et edendada avatud ja tõenduspõhist avalikku arutelu rände ja migrantide teemal partnerluses kõikide ühiskonna osadega, see tekitab realistlikuma, humaansema ja konstruktiivsema tajumise sel teemal. Samuti pühendume sellele, et kaitsta väljendusvabadust kooskõlas rahvusvahelise õigusega, tunnistades, et avatud ja vaba arutelu aitab põhjalikumalt mõista kõiki rändeaspekte.”