Galerii: Nooruse majas pärjati Pärnu linna tänavuse kultuuripreemia laureaate

Igaveseks jäävad sellest Eesti Vabariigi 100 aasta juubelile pühendatud maakonna suurpeost alles rahvamuusikute ja koreograafide loodud arranžeeringud ja tantsud Pärnumaa pärimus­lugudele. Tantsijad on need juba omaks võtnud ja on kindel, et astuvad nendega edaspidigi üles.