Juba enne suve võib alata Jannseni ristmiku ümberehitus

Kuigi ummikumure ei ole Pärnus kuigi suur, on üks probleemne koht just kõnealune sõlm, mille läbilaskevõime on kehv. Tegu on sisuliselt ühega vähestest kohtadest, kus tipptunni ajal peab tihti foori taga ootama kauem kui fooritsükli.