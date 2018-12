Õpilased tutvustavad jõululaadal leiutisi

“Aastatega on osalus kasvanud. Tänavu pidime paljudele soovijatele ära ütlema, sest me ei suuda rohkem mahutada,” tõdes eestvedaja Mari Suurväli, kelle ütlust mööda on õpilasfirmade laada korraldus ja osalus vabatahtlik ja endi huvidest lähtuv tegevus. Eesmärk on ühine nii õpilastel kui nende juhendajatel: õpetada tarbimisahelas olemist, laiendades arusaama ettevõtlust ja andes võimaluse asetada kaubalettidele tooted, mis annavad edasi just nende põlvkonna sõnumid.