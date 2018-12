Kuna mingit taskuraha vajavad ajateenijadki, makstakse neile toetust 100 eurot kuus ja kõrgema auastme kandjatele rohkem. Eks see ole päris hea, kui mõelda, et neile pakutakse ­tasuta eluaset, sooja toitu ja “ajaviidet”.

Kui ajateenija on tubli ega keera käkki kokku, pääseb ta koju pea igal reedel. Mis tähendab, et ­sõduri ühe väljaloa eelarve on 25 eurot. Selle raha eest peab ta jõudma koju, tagasi pataljoni ja veetma nädalavahetuse tsiviilis. Ilmselgelt ei plaani poisid veeta seda aega kodus nelja seina vahel, vaid soovivad midagi lõbusat teha: minna kinno, veeparki või välja sööma.