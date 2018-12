Kihnus sai tanklas kütus otsa, ent juurde tuua pole võimalik

Kütusenappuse taga on halb ilm. Tugeva tuule tõttu ei viinud reisiparvlaev Kihnu Virve täna üle viie tonniseid sõidukeid saarele. Kihnu vallavanem Ingvar Saare sõnas, et tegelikult on üritatud juba kaks nädalat saarele kütust toimetada. Kord on ilm olnud liialt torm, et suur veoauto praamile lasta. Kord on laevakohad olnud broneeritud masinatele, mis viivad ehitusmaterjali Kihnu päästemaja ehitusele.