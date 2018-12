“Sa kas armastad seda tööd või lähed teist teed”

Pärnut külastanud Itaalia pitsameister Fabio Skenders Demirxhi ehmus, kui nägi kohalike lemmikpitsat. “Pitsal peaks olema minimaalselt asju, et maitse ilusti esile tuua,” seletas kokk. Samuti jäi talle arusaamatuks, miks me joome piima­kohvi pärast einestamist, sööme iga päev liha ja hommikusöögi valikusse kuulub lõhefilee.

Demirxhi tuli Eestisse vaid neljaks päevaks, et õpetada suvepealinna uue restorani Umberto kokkadele nippe, kuidas tõelisi Itaalia roogi valmistada. “Siin on tublid kokad, aga nad tulevadki siia tööd tegema,” seletas pitsameister, kuidas praegu ei tunne töötajad veel toidu hingeelu. Demirxhi jutustas, kuidas ühel päeval temalt küsiti: kuidas ta teab, et pitsa on valmis. “Ma vastasin, et ega ma teagi, ma lihtsalt tunnen seda.”