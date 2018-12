Täna taasavatakse Kihnu tuletorn

Kihnu tuletorn, mida haldab SA Kihnu Kultuuriruum, on külastajatele avatud alates 2014. aasta kevadest. Sihtasutuse juht Mare Mätas kinnitab, et tuletorn on kohaliku kogukonna jaoks ülioluline sümbol, mis on kindlasti muutnud Kihnu turistidele veelgi atraktiivsemaks. Tuletorni külastab keskmiselt 8000 inimest aastas. "Selline külastuskeskus muudab kahtlemata saart atraktiivsemaks, elavdab majandust ja parandab tööhõivet,“ kinnitas Mätas. „Meie unistus on aga kogu külastuselamuse veelgi paremaks muutmine läbi kogu tegelikult ühtse terviku moodustava kompleksi korrastamise ja väljaarendamise. Näeme piirkonna potentsiaali ja veel suuri kasutamata võimalusi tulevikus.“

Kihnu tuletorn ootab külastajaid aasta ringi. Regulaarselt on tuletorn avatud turismi kõrghooajal ehk suvekuudel, talvekuudel tuleb oma külastamise soovist ette teada anda.

Eestis on kokku 41 töötavat tuletorni, millest osa on arhitektuurimälestised ja enamus ka tuletornihuviliste matkajate lemmiksihtkohad.

Veeteede ametil on tavapäraselt kasutada tuletornide-tulepaakide rekonstrueerimiseks aastas umbkaudu 350 000 – 400 000 eurot. Tänavusel juubeliaastal eraldati ametile riigieelarvest täiendavalt 1,5 miljonit eurot, et rekonstrueerida viis tuletorni: Kihnu, Vilsandi, Ruhnu, Tallinna sihi alumine ja Narva-Jõesuu tuletorn. Selgus aga, et selle täiendava raha eest suudetakse remontida vaid Kihnu ja Vilsandi tuletorn ning tellida rekonstrueerimisprojektid Tallinna sihi alumisele ja Ruhnu tuletornile, Narva-Jõesuu tuletorni jaoks raha ei jätku.