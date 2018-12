Õpilasfirmad vallutasid kaks kaubanduskeskust

Junior Achievementi Eesti direktor Kersti Loor märkis, et sellel aastal kehtivad paljude toodete puhul märksõnad “taaskasutus” ja “keskkonnasäästlikus”. „Pärnu on eriti õnnistatud, sest seal on lausa kahekordne valik, kuna laat toimub ju kahes kohas korraga. Õpilasfirmad ei mahuks muidu kuidagi ära,” tähendas ta. Lisades, et kuna õpilasettevõtteid on tänavu nii palju, toimus samal ajal Pärnuga laat Narvas ja Viimsis.