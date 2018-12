Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel tunnistas, et tema hoolealused jätkasid sealt, kus Tartus pooleli jäi, ja võitsid kaks esimest geimi väga kindlalt. „Ainus moment, mis natuke häiris, oli teises geimis, kus meil oli võimalik seitsme punktiga ette minna. Ja me ei lahendanud kahel korral ühte punkti ära, aga ülikindlalt mängisime tõesti,” rääkis peatreener. „Ega Tartugi kehvalt mänginud, aga meie mehed oli täna võimsad. Kahes viimases mängus oli põhjus, miks tartlased kuidagi vastu ei saanud, mehed teisel pool võrku. Kui me suudaksime nii võimsat vormi veel hoida, võiksime rahulikult jõulupuhkusele minna.”

Pärnu meeskonna sidemängija Martti Keel arvas, et kõik mehed mängisid täna korralikult. „Olime väga hästi häälestunud ja sellist tunnet ei tekkinud kordagi, et mäng käest ära läheb,” ütles ta ja lisas, et viimased neli–viis mängu on läinud positiivse emotsiooniga. „Tundub, et võistkond on päris heas hoos. Hooaja alguse haigused ja vigastused on seljatatud, võistkond on trennis tööle hakanud ja seda on väljakulgi näha.”