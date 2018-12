Vändra kunstmurustaadion valiti Eesti parimaks

Lepiku arvates teeb Vändra kunstmuruväljaku heaks see, et ta on uus ja nüüdisaegne. “Kasutatud on kõrgeima kvaliteedi murukatet, mille all on paari sentimeetri paksune kummimatt. Sellisel murul võib teoreetiliselt pidada lausa rahvusvahelisi mänge,” seletas ta.