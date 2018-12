Toomas Kivimägi: Viimane vile

Möönan, et olen ratsionaalsetel kaalutlustel ja suurema eesmärgi nimel väljendanud arvamust raudtee renoveerimiseks vajaliku summa (17 miljonit eurot) kasutamiseks Via Baltica ehituseks 2+2 maanteeks. Ent see summa tõsteti mitte tee-ehituseks, vaid märksa küsitavama väärtusega Pärnu lennujaama ehitusse, kuhu pärnakatel väga suure tõenäosusega ei ole asja. Teine ümbertõstmise eeldus oli see, et me peame olema 100 protsenti kindlad Rail Balticu (RB) valmimises. Olles küll endiselt optimist, pole siiski kedagi, kes oleks selle nimel valmis kas või lahjemat mürki võtma. Milles siis asi?