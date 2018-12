Ott Kiluski luulekogu esitlusel kõlab osa loomingut lauludena

Kiluski eelmise luulekogu ilmumisest on möödas juba kaheksa aastat ja selle ajaga on kogunenud hulganisti erisisulisi luuletusi, mis ootasid kaante vahele saamist.

“Elajas ja videvikumadu” on kogu, mille puhul ei saa määrata täpset vanuselist sihtrühma: see sobib inimestele, kellele on omane sürreaalne maailmanägemine vürtsitatuna absurdi ja musta huumoriga. Kiluski luuletekstis võivad kokku saada ilus ja kole, õudne ja naljakas, siin- ja sealpoolsus.

Luulekogu illustratsioonid on loonud Margus Bamberg, kes on 14 aastat Tallinnfilmi nukufilmi osakonnas animaatori- ja dekoraatoriametit pidanud.

Esitlusel astub lavale ansambel 10 Minutit Hirmu, mille laulusõnad on kirjutanud Kilusk. Kollektiivis musitseerivad veel näitleja ja kaitseliitlane Jaanus Mehikas, Lauri Kink, kes samuti on näitleja ja viimasel ajal tuntud kui sepp. Kait Kallau on bändi ainuke professionaalne muusik.

Ansambli looming on niisama valus ja naljakas ning absurdne nagu Kiluski luulegi.