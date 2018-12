Dolittle‘i seiklused panevad proovile Endla uue lavatehnika

“Peeter Paani” ja “Doktor Dolittle’i” kõige selgem ühine joon on see, et tegemist on hoogsate lastelavastustega, mida on vahva kogu perega vaatama minna. Mõlemad lood räägivad armastusest. Kui “Peeter Paan” kõneles rohkem armastusest inimeste vastu, siis “Doktor Dolittle” pigem loomaarmastusest.