Kortermaja laguneb, ent elanikud ei hooli

Kortermaja laguneb, hoone on jahe, välisseinte soojustus on väga vana, ohu peatamiseks tuleb viivitamatult midagi ette võtta. Üks variant olukorda parandada on korteriühistul kogu elamu fassaad soojustada ja renoveerida. Kuna fassaad on hoone ühisomand, peaksid selle eest vastutama kõik sealsed elanikud. Mida aga teha siis, kui osa elanikke ei nõustu sellega?