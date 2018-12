Eesti taimetoitlaste täpne arv on veel teadmata

Tervise arengu instituut (TAI) kinnitab aga, et põhjalikke taimetoidu- ja veganlus­uuringuid pole veel tehtud ehk Eesti taimetoitlaste täpne arv praegu puudub.

Viimases, 2014. aastal tehtud rahvastiku toitumise uuringus küsiti, kas inimese toiduvalik on piiratud ja millisel põhjusel. TAI andmetel vastas 0,8 protsenti osalejaid, et ei tarbi lihatooteid üldse või osaliselt. Sellest 0,5 protsenti arvati olevat täistaimetoitlased ehk veganid. Sestap ei ole praegu kindlalt teada, kui suur osa Eesti inimesi on otsustanud lihatoodeteta dieedi kasuks.