Jasmiin Üpraus haaras jetispordi MM-sarja viimasel etapil liidriohjad

„Päev oli imeline. Esimese sõidu võitu ja teise sõidu teist kohta ei julgenud ma algul loota, kuid see ainult näitab, et meie hooajasisesed treeningud ja muu panus on vilja kandnud. Hetkel olen ma etapi liider ning otsustavaks sõiduks igati valmis,” kommenteeris Üpraus hästi alanud võistlust.