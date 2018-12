Video: Pärnu vollemeeskonna kodustatud lätlane kasvatab pojast eestlast

“Poja emakeel on eesti keel, sest ta sündis siin ja elab eestikeelses keskkonnas. Ta peab rääkima eesti keelt. Milleks peaks ta suhtlema mõnes teises keeles, kui ümber on kõik eestikeelne?” leiab Läti koondiseski põhimehe staatuses Švans, kelle Pärnu klubikaaslased on Eestis Toomaseks ristinud.