Rannavutimees elas rekamehe elu

“Leedu rannajalgpalli tase on Eestiga enam-vähem sama,” hindas Galkin lõunapoolse riigi sportlikku poolt. “Vahe on selles, et esimesed paar võistkonda, kes võitlesid kulla eest, kutsusid enda ridadesse leegionäre Venemaalt ja Valgevenest. Samuti ei olnud sellel hooajal suurt tasemevahet esimese ja viimase koha vahel.”