“Feliks (Kark, L. V.) on fantastiline lavapartner ja hea eeskuju, kes näitab, kuidas raskustes toime tulla,” iseloomustas sünnipäevalast Trink. Kark, kes võitles tänavu raske haigusega, on Koidula muuseumi juhi sõnutsi parimas vormis. Niivõrd heas, et astub ülehomme Piccologa lavalegi. “Mis saaks olla pillimehele pärast taastumist parem, kui koos sõpradega muusikat teha?”