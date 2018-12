Lottemaa jõulumaa avaneb "EV 100" laste- ja noortekava lõpupeoga

„Leiutajateküla on muutunud talviseks muinasjutumaaks ja ootab alates laupäevast kõiki jõuluvõlumaad avastama,“ ütles Lottemaa tegevjuht Margit Toodu. „Külaelanikud on kaunistanud oma kodud, aiad ja metsarajad ning loonud hubase jõulumeeleolu. Kõiki lapsi ja peresid ootavad vahvad tegevused, meeleolukas kontsert ja põnevad näidendid, kus juba on teemaarendusi ka uuest filmist.“