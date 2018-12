Galerii: 10 Minutit Hirmu esitles Ott Kiluski luulekogu

Pundi moodustavad Pärnu vabakooli õpetajad Kait Kallau ja Ott Kilusk ning Lauri Kink ja Jaanus Mehikas. Laiemale publikule tuntud eelkõige näitlejatena, on Kink ühtlasi sepp ja Mehikas teenib leiba kaitseliitlasena. Kallau on bändi ainus professionaalne muusik.

Kilusk on vabakutseline kirjanik, kellelt on ilmunud kaks raamatut: luulekogu “Oktoobrikuine tuuker” ja romaan “Veidrikud ja võpatused”. Ta on kirjutanud mitu näidendit ja dramatiseeringut, avaldanud eri väljaannetes kirjandusteoreetilisi artikleid.