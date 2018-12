Ametites nagu kiirabi, politsei ja päästeamet on see paratamatus. Ei saa ju välistada, et pühade ajal keegi abi vajab.

Teenindussektoris sellist hädavajadust pole. On juhtide otsustada, et teenindajad ja transporditöölised saaks need vähesedki päevad, mis kalendris on tähistatud punase värviga, olla lähedastega.