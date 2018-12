Helle Kullerkupp: Laulukoor kohvikusse ja malering sauna

Metsa 10 on Pärnu sotsiaalkeskuse (Riia mnt 70) alluvusse kuuluv eakate vabaajakeskus. See maja ehitati spetsiaalselt aktiivsete eakate kooskäimise kohaks, kui lõpetati tegevus Tammsaare ja Suur-Posti tänava keskuses. Riia mnt 70 on jäänud erivajadustega, sealhulgas psüühiliste erivajadustega inimeste teenuste korraldamiseks ja ametnike kabinettideks.

Metsa 10 toimetab paarkümmend huviringi, töötavad seltsingud (Pärnu pensionäride liit, MTÜ Elulust) ja kogu maja on täiskasutuses. Iga nädal kasutab hoonet 300–400 inimest, pidude ja pühade ajal on saalidega olnud arusaamatusi ja nende saamisega kontsertideks raskusi. Ringijuhid ja eakad ise ütlevad, et maja on väikseks jäänud, sest aktiivseid seeniore tuleb ringidesse järjest rohkem ja keskuses käia on populaarne. Seega, ruumipuudus kimbutab ja hoopis oleks vaja maja laiendada ja tulevikku vaadates juurdehituse peale mõelda.