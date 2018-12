Galerii: Kaitseliidu Pärnumaa malevat juhib Rasmus Lippur

Aastapäevad Pärnumaa maleva pealiku ülesandeid täitnud major Kristian Kivimäe läheb teadmisi täiendama Balti kaitsekolledžisse. Kivimäe kuulis enda kui malevajuhi kohta kolleegide ja koostööpartnerite tänusõnu ja võib kanda Pärnu linna hõbedast märki, mille andis üle meer Romek Kosenkranius nii talle kui vastsele malevapealikule. Linnapea sõnas, et tema ametiajal on see neljas malevapealiku vahetus, ja avaldas lootust, et edaspidi jäävad vahetused harvemaks.