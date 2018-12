Pärnu linnapea on jõulurahu varem tihtipeale välja kuulutanud tule- ja tantsuetenduse saatel – kas raekoja juures või Vallikäärus. See on olnud ühekorra-show, kuniks tuleskulptuur tuhaks variseb. Tantsijad on kaasatud tänavugi, ent nad liiguvad varjudena raekoja akendel. Vana hoone fassaad viskub kordamööda valgusse ja pimedusse, lendab kildudeks või upub värvivihkudesse, pakkudes üllatusmomente täpselt sedamoodi, nagu Kiluski jutustuses sündmused arenevad.

Pärnu raekoja fassaadil ette kantav audiovisuaalne etendus „Pimeduse valgel“ keerleb toomapäeva ja talvise pööripäeva ümber, mil valgus hakkab pimeduse üle taas võimust võtma. See on omamoodi versioon Koidu ja Hämariku loost. FOTO: Argo Valdmaa