Eraisikud ei pea KIKi kanalisatsioonitoetuselt enam tulumaksu tasuma

KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Siim Kiisler leidis, et tänu juunis käivitunud toetuse taotlemise võimalusele ja nüüd lisandunud tulumaksuvabastusele jõuab kvaliteetne joogivesi üha suuremasse hulka kodudesse. Kui varem arvestati toetust välja makstes sellest maha tulumaks, siis nüüd seda enam ei tehta.

KIKi juhataja Veiko Kaufmanni sõnutsi kannab keskus juba toetuse saanud isikutele tulumaksuosa tagasi veel tänavuse aasta jooksul. Samuti tühistab keskus juba deklareeritud tulu maksu- ja tolliametis toetuse saanud isikutel, see tähendab, et seda toetust ei arvestata enam saadud tulu hulka.

Toetust vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Seda, kas elukoht paikneb niisugusel reoveekogumisalal, õnnestub kontrollida KIKi kodulehelt otsingumootorist. Ühe kinnistu kohta tohib esitada ühe taotluse.

KIK menetleb taotlusi nende esitamisest 50 kalendripäeva ja pärast rahastusotsuse saamist on aega kuus kuud oma tööd ellu viia.

Eraisikute taotlusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks on KIKi laekunud 1001 summas 2,8 miljonit eurot. Nendest on positiivse rahastusotsuse saanuid 833 summas 2,3 miljonit eurot.

Praeguseks on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toetuse abil liitunud 300 majapidamist ja seda on välja makstud natuke üle 847 000 euro. Taotlusvooru eelarve on kümme miljonit eurot ja taotlusi võetakse vastu eelarve täitumiseni, kuid mitte hiljem kui 2020. aastal.