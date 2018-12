Droonivideo: madal veetase soosib Sindi paisu lammutamist

“Ehitustööd on kulgenud üle ootuste hästi, madal veetase ja väikesed vooluhulgad jões on ehitajaid soosinud,” kinnitas projektijuht. “Kui nii mõnigi on arvanud, et jõgi on paisulammutuse tõttu kokku kuivanud, on selle taga ikkagi vähene veehulk.”