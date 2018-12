Andres Mõis: Saugalastel on õigustatud ootus, et neid kuulatakse

Kui valimisliit Loogiline Pärnumaa loodi, saime selgeid sõnumeid nii peaministrilt kui õiguskantslerilt, et piire saab muuta igal ajal, st väljaspool haldusreformi seadustki. Sauga piirkonnas tehti haldusreform seadusi rikkudes ja elanike eelistust välja uurimata. Viimane Sauga vallavolikogu jättis vast loodud Tori vallavolikogule ülesande välja selgitada rahva tahe ja tegutseda vastavalt. Kui palusime valitsuselt, et see ei kinnitaks ebaseaduslikku valdade ühinemist, oli vastus, et valitsus ei saa eirata kohalike volikogude otsuseid, kuna need on ülemuslikud.

Tänu Loogilisele Pärnumaale on külade teema pidevalt üleval Tori volikogus ja nüüdseks on rahvaküsitlus toimunud. Praegusel Tori vallavalitsusel ega -volikogul ei ole mugav tegelda Sauga küladega. Vallavanem on korduvalt öelnud, et teema pole primaarne, on palju olulisemaid asju, millele oma jõud rakendada. Vald on vaja tööle saada ja see kõik võtab aega. Kuidas aga luua uut, isetoimivat valda, kui pole teada selle suurus? Mugav on peita ennast analüüside, läbirääkimiste, kaalutluste taha, selmet võtta vastutus otsustamise eest.