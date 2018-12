Silvia Paluoja: Hüpake ühe mätta otsa

Ohtlike veoste kõrval on maalähedasemate inimeste keelel küsimus, kuidas ja millega hakatakse tõrjuma umbrohtu tulevase raudtee 66 meetri laiusest koridorist. Siiani on Edelaraudtee kasutanud umbrohutõrjeks vahendit Rodeo XL ja saatnud enne sõnumi manitsusega hoida tööde ajal raudteest eemale koduloomad ja -linnud, sulgeda mesilaste lennuavad. Mainitud preparaadi mõju on märgatav kuni kümne päeva pärast. Aga milline on selle, Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel glükosofaati kui vähkitekitavat toimeainet sisaldava umbrohumürgi mõju keskkonnale, putukatele-mutukatele, neist toituvatele lindudele, võib vaid aimata.