11 ägedat meloodiat, kui igihaljad jõululaulud on surmani ära tüüdanud!

Millised oleksid jõulud Michael Bublé jõulualbumi ja aegumatu Frank Sinatra hääleta? Arvatavasti samasugused nagu eelmisel aastal. Olgem ausad, talvekuudel kaubanduskeskuses kinki otsides ja autoga töölt koju sõites kostavad kõlaritest ikka ühed ja samad lood, näiteks “All I want for Christmas”, “Last Christmas” ja “Have Yourself a Merry Little Christmas”. Kui kaua suudame neid palu aga kuulata, enne kui teise raadiojaama kasuks otsustame või raadio hoopis kinni paneme?