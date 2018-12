Ehmatus tõi tutvuse tutt-tihasega

Kui ülejäänud linnud len­dasid selle mürtsatuse peale nelja ilmakaarde, siis selle augu kõrval maas tegutsenud kaks tutt-tihast tulid mind just uudistama. Tagatipuks lendas üks objektiivi ­päikesevarjukile, viies mõtted marrastustelt ja valult. Selline oli minu esimene kokkupuude tutt-tihastega.

Tutt-tihane on pruun linnuke, kel küljed roostesed – ideaalne varjevärvus kuuse-männimetsa sulandumiseks. Hämaras metsas ei pruugigi seda pisikest, vaikset ja pruunikat lindu tähele panna, kui ta just endast märku ei anna. Teistest tihastest eristub tutt-tihane aga silmanähtavalt. Kui paljud Eesti linnud saavad uhkeldada kauni pealael asetseva tutiga? ­Terav musta-valgekirju suletutt annab tutt-tihasele nime ja annab linnukesele reipa ja asjaliku välja­nägemise. Tutt pole alati püsti ja sageli näeb see vihma ja lörtsiga üsna hädine ja sasitud välja.