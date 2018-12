Aasta hakul muutub relvaseadus

“Suurenenud on stardipüstolitega seotud juhtumite hulk nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Näeme, et nii hoiatus- kui ka signaalrelva puhul peab relva soetamise, omamise ja valdamise vanusepiirang olema 18 aastat. Peale selle relvadele kehtestatavad tehnilised nõuded raskendavad märkimisväärselt nende ebaseaduslikku ümberehitamist,” selgitas Põierpaas.

See tähendab seda, et kui inimesel on kodus varasemast ajast relvaraam, mis ei ole registreeritud, peab uue aasta algusest selle politseis registreerima, vajaduse korral taotlema relvaloa. Samuti on üks võimalus relvaosa võõrandada või anda politseile üle hävitamiseks.