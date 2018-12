Raul Järg: Avaram visioon väärtustaks jõekaldaid

Kui Tartus on üle Emajõe seitse silda, siis Pärnus üle Pärnu jõe vaid kaks, kuigi vajadus jõge ületada on mõlemas linnas sarnane.

Meri ja jõgi on läbi aegade olnud osa Pärnust, asustuse tekkimisest alates. Kui meri ja mereäärne on saanud lahutamatuks Pärnu positiivsest identiteedist, tundub jõgi siiski praegu pigem nuhtlus olevat. Jälginud linna viimase aja ruumilist arengut, hakkab silma, et mereäärt on süsteemselt arendatud, kuid jõega seonduvad muutused on jäänud tagaplaanile või isegi vaeslapse ossa. Jõe ääres pole rannapromenaadiga võrreldavat ajakohast ega mõnusat ühisruumi, viimane sild ehitati üle 40 aasta tagasi.