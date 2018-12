Juhtkiri: Bussijaam võitis ausalt

Pärnu bussijaam avati lõppeva aasta 14. veebruaril kell 6.30. Esimest korda ajaloos on Pärnu saanud funktsionaalse bussijaama, kus kõik pakutavad teenused on üheskoos. Eelmine bussijaam paiknes kunagise linnapea Oscar Alexander Brackmanni majas, mille see ehitas kivist naabrite kõrvale millegipärast puust. Pärast raudteejaama hävimist sõjatules müüdi rongipileteid mõnda aega Brackmanni majas, seejärel läks see bussijaama käsutusse. Nii jäigi üle pooleks sajandiks. Linlane teadis, kus midagi asus, aga võõras oli püsti hädas. Bussipileti sai bussijaama kassast, pakihoid olimujal, WC lausa busside parkimisala lõpus, vahepeal putkad, kust juua ja kehakinnitust osta.