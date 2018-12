Päästjad näitavad sotsiaalmeedias videosid oma töö karmist köögipoolest

“Initsiatiiv tuli meilt Tiit Sikuga hakata sellist asja tegema. Algul, kui kiivrikaamerad ostsime 2018. aasta alguses, siis mõte oli filmida puhtalt enda hindamiseks ja töö parandamiseks,” rääkis meeskonnavanem Heigo Enden. “Vaatasime videotelt, mis läks hästi ja mis halvasti. Aga siis tekkis päästja Tiit Sikuga mõte, et hakkaks videoid kokku lõikama ja inimestele näitama, millega me, kutselised ja vabatahtlikud, tegeleme, et näidata meie elu väljaspool päästetööd.”