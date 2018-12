Päästeameti katse: lumi jätab eksliku mulje tugevast jääst

“Läbi jää vajudes peab inimene arvestama, et jääaluse vee temperatuur on neli kraadi. Nii külmas vees peab täiskasvanud inimene vastu kuni kümme minutit, laps kaotab sellise temperatuuriga vees teadvuse veel varem,” selgitas Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Moorits.

Tõstamaa komando päästjad mõõtsid jää paksust Tõhela ja Ermistu järvel. Tõhela järve jää paksus on kümme sentimeetrit. Ermistul on jää paksuseks mõõdetud kaheksa sentimeetrit, kuid Ermistu puhkeküla kanalis on see vaid kaks sentimeetrit ning jää on vesine.